Дзюба пригласил на матч сборной России мальчика, который помогает детским домам

Савва Ярыгин – очень добрый парень из Челябинска. Он сдаёт макулатуру. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для детских домов. Мальчик любит футбол. Его кумиры – Роналду и Дзюба. #СборнаяРоссии восхищается поступком Саввы и приглашает его на ближайший матч. pic.twitter.com/vbm93AuYrY

Савва Ярыгин живет в Челябинске. Он сдает макулатуру, а на собранные деньги покупает футбольные мячи для воспитанников детских домов. Отмечается, что его футбольными кумирами являются Дзюба и португалец Криштиану Роналду.

"Савва, привет, это Артем Дзюба, я узнал твою историю и был очень сильно поражен - ты большой молодец, умничка и нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я, поэтому большое тебе спасибо, буду стараться радовать тебя победами за сборную России и стараться забивать побольше. Я хочу тебя пригласить на ближайший матч сборной России, с меня футболка", - сказал в видеообращении Дзюба.

Ближайший домашний матч сборной России планируется провести 3 сентября. Подопечные Станислава Черчесова в Лиге наций сыграют с командой Сербии.