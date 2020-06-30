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Сборные по футболу

Дзюба пригласил на матч сборной России мальчика, который помогает детским домам

Савва Ярыгин сдает макулатуру, а на собранные деньги покупает футбольные мячи для воспитанников детских домов
Артем Дзюба Денис Тырин/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Денис Тырин/ТАСС

ТАСС, 30 июня. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба пригласил на ближайший матч национальной команды 11-летнего Савву Ярыгина, помогающего детским домам. Комментарий Дзюбы приводит пресс-служба футбольной сборной России.

Савва Ярыгин живет в Челябинске. Он сдает макулатуру, а на собранные деньги покупает футбольные мячи для воспитанников детских домов. Отмечается, что его футбольными кумирами являются Дзюба и португалец Криштиану Роналду.

"Савва, привет, это Артем Дзюба, я узнал твою историю и был очень сильно поражен - ты большой молодец, умничка и нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я, поэтому большое тебе спасибо, буду стараться радовать тебя победами за сборную России и стараться забивать побольше. Я хочу тебя пригласить на ближайший матч сборной России, с меня футболка", - сказал в видеообращении Дзюба.

Ближайший домашний матч сборной России планируется провести 3 сентября. Подопечные Станислава Черчесова в Лиге наций сыграют с командой Сербии.

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