Российские лыжники в июле не смогут выехать на зарубежные сборы

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сборная России по лыжным гонкам в июле не сможет провести зарубежные тренировочные сборы. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Часть сборной страны в июле должна была отправиться на сбор в Эстонию, группа под руководством Маркуса Крамера планировала провести тренировки в Германии.

"Выехать не получится, сборы пройдут в России", - сообщила Вяльбе.

Группа Юрия Бородавко, в которую входит обладатель Кубка мира Александр Большунов и сильнейшая российская лыжница Наталья Непряева, проведет сбор в Центре лыжного спорта "Малиновка" Архангельской области. Для тренировочных сборов других групп будут использоваться спортивные объекты в Ижевске, в Чайковском (Пермский край) и в Рыбинске (Ярославская область).