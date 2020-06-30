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Летние олимпийские виды спорта

Серебряный призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Акименко приедет в Новогорск на июльский сбор

Сборы национальной команды по легкой атлетике стартуют 1 июля в Новогорске и Кисловодске

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко планирует приехать на сбор национальной команды, который пройдет в подмосковном Новогорске. Об этом он сообщил ТАСС.

Сборы национальной команды по легкой атлетике, которые стартуют 1 июля в Новогорске и Кисловодске, станут первыми централизованными тренировочными мероприятиями после более чем трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Я обязательно приеду на сбор в Новогорске, который стартует 1 июля", - сказал 24-летний Акименко, который ранее готовился к летнему сезону самостоятельно у себя дома в Кабардино-Балкарии.

Акименко, выполнивший летом 2019 года олимпийский норматив, на зимнем чемпионате России, который проходил в конце февраля, занял третье место с результатом 2,24 метра.

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Летние олимпийские виды спорта
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