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Драчев может остаться в правлении СБР в случае поражения на президентских выборах

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Действующий глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не исключает варианта, при котором он согласится работать в правлении организации даже в случае поражения на предстоящих внеочередных выборах ее президента. Об этом он заявил ТАСС.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Единственным конкурентом Драчева является Виктор Майгуров. Оба кандидата в президенты числятся и в списке претендентов на место в правлении. На пост президента Драчева выдвинула региональная федерация Республики Карелия, на пост члена правления - Владимирской области.

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"Символично, что в правление меня выдвинула одноименная с Владимиром федерация, - сказал Драчев. - Готов ли я буду работать в правлении, если оставлю пост президента? Как карта ляжет, но такой вариант не исключаю".

На десять мест в правлении сейчас претендуют 19 человек. Именно Майгуров два года назад являлся основным соперником Драчева на выборах президента СБР. Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР, в которое сейчас входит Майгуров. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

Срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.

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