Совет ISU в ближайшее время утвердит календарь юниорского Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) в ближайшее время утвердит календарь юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, решение по взрослой серии будет принято в начале или середине августа. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Ранее ISU внес изменения в календарь юниорского Гран-при сезона-2020/21. Заключительный этап серии пройдет в Риге с 14 по 17 октября. Первый этап примет Будапешт (9-12 сентября), второй - Иокогама (16-19 сентября), третий - Острава (23-26 сентября), четвертый - Ташкент (30 сентября - 3 октября), пятый - Любляна (7-10 октября).

"В ближайшее время состоится заседание совета ISU, на котором, в частности, будет обсуждаться вопрос календаря юниорского Гран-при, - сообщил Лакерник. - Пока основными проблемами остаются дорога, виза и границы. Откладывать дальше нельзя - организаторы должны заказывать гостиницы, решать финансовые вопросы. Что касается взрослого Гран-при, решение по нему будет в начале или середине августа".

Чемпионат мира в 2021 году пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме, чемпионат Европы - с 25 по 31 января в Загребе, юниорский чемпионат мира - с 1 по 7 марта в китайском Харбине.