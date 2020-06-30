Формат контрольных прокатов российских фигуристов будет определен не позднее августа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Решение по формату проведения традиционных сентябрьских контрольных прокатов кандидатов в сборную России по фигурному катанию будет принято не позднее середины августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Контрольные прокаты запланированы на 12-13 сентября во Дворце спорта "Мегаспорт".

"Пока прокаты планируется проводить так же, как и в предыдущие годы - 9 сентября на базе в "Новогорске" пройдет внутренний сбор спортсменов с участием специалистов и судей, затем - на льду "Мегаспорта". Но как это будет в реальности, пока трудно сказать - все зависит от рекомендаций Роспотребнадзора, и пока непонятно, что будет дальше с режимом ограничений. Дедлайн решения по проведению мероприятий и продаже билетов на прокаты - начало-середина августа", - сообщил Коган.

Он отметил, что проведение чемпионата России под вопрос пока не ставится: "Декабрьский чемпионат России пока не обсуждается - работа по подготовке к старту идет в достаточно тесной кооперации с регионом, там никаких вопросов".

Ранее вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник сообщил ТАСС, что решение по календарю юниорской серии Гран-при будет принято в ближайшее время, по взрослой серии - не позднее начала-середины августа.

"Остальные российские старты зависят от международного календаря и спортсменов, которые будут в них участвовать. Если какие-то соревнования международного календаря будут "вылетать", то мы, естественно, будем пытаться обеспечить участие во всероссийских соревнованиях в регионах основной массе наших спортсменов, в том числе ведущих", - рассказал генеральный директор ФФККР.