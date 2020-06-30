Тесты на коронавирус вернувшейся в Россию Евгении Медведевой дали отрицательный результат

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева вернулась в Россию, тесты на коронавирус фигуристки дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Евгения Медведева еще не сказала последнего слова в спорте

Несгибаемая. Евгения Медведева еще не сказала последнего слова в спорте

Медведева находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, впоследствии отмененного из-за коронавируса.

"Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными. Сейчас Женя находится на самоизоляции, и как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед", - сообщил Коган.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов серии Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.