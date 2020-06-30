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Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпийских игр в соревнованиях по плаванию Гречин объявил о возобновлении карьеры

Спортсмен завершил карьеру в 2017 году

ТАСС, 30 июня. Призер Олимпийских игр российский пловец Андрей Гречин объявил о возобновлении карьеры. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

В 2017 году Гречин заявил о завершении спортивной карьеры.

Гречину 32 года. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал бронзовую награду в составе эстафетной команды в заплыве 4х100 вольным стилем. Также на его счету есть две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Дважды Гречин выигрывал золотые награды чемпионатов Европы и еще три раза становился серебряным призером.

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