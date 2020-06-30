Кубок ЛЖД по хоккею может пройти в случае разрешения властей на въезд иностранных команд

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Кубок Латвийских железных дорог (ЛЖД) по хоккею может быть организован в том случае, если власти Латвии разрешат въехать в страну командам из Белоруссии и России. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

Турнир планируется провести с 7 по 14 августа, сообщалось об участии в нем рижского и минского "Динамо", а также "Автомобилиста" и "Спартака". При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе екатеринбургского клуба, "Автомобилист" от участия в нем отказался. Также ранее стало известно, что Евросоюз, куда входит Латвия, отказался включать Россию в список стран, для граждан которых с 1 июля откроются границы союза. Это связано с эпидемиологической ситуацией в России.

"Мы контактируем с нашим Министерством иностранных дел, чтобы понять, что оно планирует решить с открытием границ. Министерство тоже не знает, потому что открытие согласовывается с Брюсселем. Можно запланировать приезд, а потом окажется, что приезжать нельзя", - сказал Савицкис.

По решению Евросоюза, разрешен будет въезд для граждан Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новая Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

Кубок ЛЖД традиционно проходит перед каждым сезоном Континентальной хоккейной лиги с 2009 года. Рижское "Динамо" является его четырехкратным победителем, по три раза в нем побеждали "Ак Барс" и "Локомотив", один раз - СКА.