Тесты на коронавирус всех членов сборной России по фристайлу дали отрицательный результат

ТАСС, 30 июня. Все тесты на корононавирус, сданные членами сборной России по фристайлу, дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Все спортсмены успешно прошли углубленное медицинское обследование (УМО).

"Все команды прошли УМО. Перед этим члены национальной сборной сдали тесты на коронавирус, у всех отрицательный результат. Тренерский состав также сдавал тесты, у всех также отрицательный результат", - сообщила врач-координатор российской сборной по фристайлу Евгения Жарикова.

С 1 июля представители национальной команды отправятся на тренировочные сборы. Сборные по акробатике, хафпайпу, биг-эйру и слоупстайлу начнут заниматься в Ярославле, участники соревнований по ски-кроссу - в Москве. На день позже могулисты приступят к тренировкам в Чусовом (Пермский край).