Медалисты ЧМ-2019 по легкой атлетике Сидорова и Иванюк не приедут на июльские сборы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призер турнира в прыжках в высоту Илья Иванюк приняли решение не приезжать на июльские сборы национальной команды и продолжат готовиться к летнему сезону самостоятельно. Об этом спортсмены сообщили ТАСС.

Сборы национальной команды по легкой атлетике, которые стартуют 1 июля в Новогорске и Кисловодске, станут первыми централизованными тренировочными мероприятиями после более чем трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

"Я не собираюсь приезжать на сбор в Новогорск, продолжу тренироваться на стадионе братьев Знаменских в Москве", - сказала Сидорова.

Иванюк сообщил, что продолжит тренироваться у себя дома в Смоленске и не собирается куда-либо сейчас переезжать. "Сейчас у меня есть возможность тренироваться в Смоленске, да и терять время из-за карантина в случае переезда в Кисловодск мне не хочется. Но главная причина, почему я решил пока остаться дома, заключается в том, что пока неясно, позволит ли коронавирус проводить в этом году легкоатлетические соревнования", - сказал спортсмен.

Как сообщал ранее ТАСС, чемпионка мира 2019 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене и обладатель серебряной медали последнего мирового первенства барьерист Сергей Шубенков также приняли решение не приезжать на июльские сборы национальной команды.