Орсер: фигуристка Медведева продолжит тренироваться в Канаде после открытия границ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева намерена после открытия границ вернуться в Канаду, чтобы возобновить тренировки у тренера Брайана Орсера. Об этом Орсер рассказал ТАСС.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывает на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.

"Мы продолжим сотрудничество. Канадские границы пока остаются закрытыми. Женя планирует вернуться, когда у нее появится эта возможность", - сообщил Орсер.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в активе 20-летней фигуристки бронзовая награда чемпионата мира, серебряные медали чемпионата Европы и командного мирового первенства. Спортсменка начала сотрудничество с Орсером в мае 2018 года после Олимпийских игр в Пхёнчхане.