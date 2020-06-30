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Зимние олимпийские виды спорта

Орсер: фигуристка Медведева продолжит тренироваться в Канаде после открытия границ

На данный момент спортсменка находится на карантине в России по возвращении из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат
Евгения Медведева и Брайан Орсер EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY
Описание
Евгения Медведева и Брайан Орсер
© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева намерена после открытия границ вернуться в Канаду, чтобы возобновить тренировки у тренера Брайана Орсера. Об этом Орсер рассказал ТАСС.

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Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Медведева вернулась в Россию из Японии, ее тесты на коронавирус дали отрицательный результат, она пребывает на карантине. Спортсменка находилась в Японии с начала апреля, куда прилетела для участия в шоу, отмененного впоследствии из-за пандемии коронавируса.

"Мы продолжим сотрудничество. Канадские границы пока остаются закрытыми. Женя планирует вернуться, когда у нее появится эта возможность", - сообщил Орсер.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в активе 20-летней фигуристки бронзовая награда чемпионата мира, серебряные медали чемпионата Европы и командного мирового первенства. Спортсменка начала сотрудничество с Орсером в мае 2018 года после Олимпийских игр в Пхёнчхане.

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