Минспорт Подмосковья и ФК "Химки" зарегистрируют новое юрлицо клуба 10-15 июля

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерство спорта Московской области и предприниматель Сергей Ломакин должны зарегистрировать новое юридическое лицо футбольного клуба "Химки" в период с 10 по 15 июля. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Роман Терюшков.

"Химки" по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 Олимп - Футбольной национальной лиги заняли второе место и получили прямую путевку на участие в следующем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Ранее "Химки" получили лицензию для участия в РПЛ.

"Мы двигаемся без изменений, определяли, какое должно быть юрлицо: коммерческая организация или нет, как Минспорт может внести свою лепту по части инфраструктуры. Обсуждаются такого рода вопросы, к 10-15 июля мы должны с Сергеем Александровичем [Ломакиным] зарегистрировать юрлицо. Сейчас же мы готовимся к полуфиналу Кубка России, хотим пройти в финал, Сергей Александрович уже активно живет жизнью клуба", - сказал Терюшков.

19 июля состоится полуфинальный матч "Урал" (Екатеринбург) - "Химки", встреча начнется в 13:00 мск. В тот же день в 18:30 мск начнется другой полуфинал, в котором встретятся "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Спартак" (Москва).