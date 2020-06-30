Министр спорта Подмосковья: участие "Химок" в РПЛ с инвестором не обсуждалось

"Химки" по итогам досрочно завершенного сезона Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ на следующий сезон. "Химки" получили лицензию для участия в РПЛ, но ранее Терюшков сообщил ТАСС, что клуб, ведущий переговоры с предпринимателем Сергеем Ломакиным, намерен продолжить выступление в ФНЛ.

"Мы это [возможность выступления в премьер-лиге] даже не обсуждали, пока остановились на ФНЛ и глобальном развитии клуба. Нам неинтересно сиюминутно выступать в премьер-лиге, - сказал Терюшков. - Хотя, безусловно, играть в ней дешевле, так как там у нас было бы 15 выездных туров, из которых пять, - это четыре матча в Москве и один в Туле, до которых можно добраться на автобусе. Плюс матчи с московскими клубами дают нам заполненные трибуны, поэтому и высокая стоимость билетной программы, и это отличие от ФНЛ, где сложно собрать полный стадион, и поездки на Дальний Восток - затратная история".

"Как я уже говорил, у нас есть глобальная концепция развития детско-юношеского футбола, и в ее рамках у инвестора нет спешки выходить в РПЛ, чтобы обременять себя ненужными обязательствами. Понятно, что нужно покупать три-четыре игрока, укреплять основные линии, но дело может выгореть или нет, а средства уже потрачены. Лучше сначала вложиться в будущее, в наших детей, поэтому мы как договорились пока, так и идем", - добавил он.