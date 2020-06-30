Минспорт утвердил положение о всероссийских конкурсах Национальной спортивной премии

ТАСС, 30 июня. Министерство спорта РФ утвердило положение о проведении всероссийских конкурсов для определения лауреатов ежегодной Национальной спортивной премии. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Национальная спортивная премия проводится с 2010 года. Она вручается за высокие результаты в спорте высших достижений и адаптивном спорте, за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и пропаганду здорового образа жизни.

В 2020 году лауреаты премии будут определены в 11 номинациях: "Гордость России" (спортсмен года, спортсменка года, тренер года), "Надежда России: лучшая спортивная школа", "За служение спорту" (за вклад в развитие физической культуры и спорта), "Спортивная солидарность" (за укрепление международных спортивных отношений), "Регион России: лучший субъект Российской Федерации" (за вклад в развитие спорта), "Эпоха в спорте" (за многие годы работы на благо развития спорта в стране), "Преодоление: лучший спортсмен, лучшая спортсменка, лучший тренер (за вклад в развитие адаптивного спорта), "Спортивный парнас: лучший журналист, лучшая спортивная печатная и медиапродукция (за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни), "Спортивный объект России: лучший объект спорта", Всероссийский смотр-конкурс среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту работы, "Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО".

Лауреаты в каждой номинации будут определены по итогам всероссийских конкурсов, работы экспертного совета (в состав которого входят заслуженные спортсмены, тренеры, общественные деятели), а также народного голосования. Победитель каждой номинации получает денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Торжественное награждение лауреатов Национальной спортивной премии пройдет в декабре 2020 года.