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Футбол в России

Вратарь "Локомотива" Гилерме из-за травмы не смог доиграть матч РПЛ с "Крыльями Советов"

Игрок покинул поле на 34-й минуте, сразу отправившись в подтрибунное помещение
Маринато Гилерме Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Маринато Гилерме
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Маринато Гилерме был заменен в первом тайме домашнего матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за повреждения. Матч проходит на "РЖД-Арене" в Москве.

На 34-й минуте Гилерме покинул поле при счете 1:0 в пользу "Крыльев Советов", вместо него на поле вышел Антон Коченков. Гилерме после замены сразу отправился в подтрибунное помещение. Коченков проводит пятый матч за "Локомотив" во всех турнирах в текущем сезоне.

Гилерме 34 года, в текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, в восьми из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. За сборную России он провел 13 матчей, пропустив в них 10 мячей, при этом вратарь провел девять "сухих" встреч.

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