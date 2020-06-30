Вратарь "Локомотива" Гилерме из-за травмы не смог доиграть матч РПЛ с "Крыльями Советов"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Маринато Гилерме был заменен в первом тайме домашнего матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов" из-за повреждения. Матч проходит на "РЖД-Арене" в Москве.

На 34-й минуте Гилерме покинул поле при счете 1:0 в пользу "Крыльев Советов", вместо него на поле вышел Антон Коченков. Гилерме после замены сразу отправился в подтрибунное помещение. Коченков проводит пятый матч за "Локомотив" во всех турнирах в текущем сезоне.

Гилерме 34 года, в текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, в восьми из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. За сборную России он провел 13 матчей, пропустив в них 10 мячей, при этом вратарь провел девять "сухих" встреч.