Вратарь "Локомотива" Гилерме в матче с "Крыльями" травмировал икроножную мышцу

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Локомотива" Гилерме был заменен в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов" из-за повреждения икроножной мышцы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Локомотива".

Гилерме покинул поле на 34-й минуте при счете 1:0 в пользу "Крыльев Советов", вместо него на поле вышел Антон Коченков. Гилерме после замены сразу отправился в подтрибунное помещение.

"У Гилерме проблемы с икроножной мышцей", - сообщили в пресс-службе.

34-летний Гилерме в текущем сезоне провел 28 матчей в разных турнирах, в восьми из них сумев сохранить ворота в неприкосновенности. За сборную России он провел 13 матчей, пропустив 10 мячей и девять раз отстояв "на ноль".