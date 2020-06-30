Юрченко: Безуглов достиг критической массы в нарушениях кодекса этики ВФЛА

Безуглов был освобожден от должности вице-президента ВФЛА во вторник за многочисленные нарушения кодекса этики организации, при этом он останется членом президиума ВФЛА.

"Вы видели статистику по голосованию членов президиума, восемь из них проголосовали за [освобождение Безуглова от должности], только один член президиума воздержался, - сказал Юрченко. - Цифры говорят сами за себя. Эдуард проводит большую работу, болеет душой за легкую атлетику, но критическая масса тех этических нарушений, которые им были сделаны, была достигнута. Президиум сегодня был практически единодушен, какие-то комментарии, на мой взгляд, излишни".

Безуглов занимал пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики с 6 марта.