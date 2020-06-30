Шашков: футболисты "Крыльев Советов" заслуживали большего в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Крыльев Советов" заслуживали большего в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

"Крылья Советов" в первом матче под руководством Андрея Талалаева сыграли в Москве вничью с "Локомотивом" (1:1), пропустив гол в добавленное ко второму тайму время.

"Обиднейшая ничья, мы заслуживали большего. Ребятам спасибо за игру", - сказал Шашков.

В следующем туре "Крылья Советов" 4 июля примут "Ростов".