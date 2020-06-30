Талалаев: "Крылья Советов" в матче с "Локомотивом" сыграли на "багаже" Божовича

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" сыграли на "багаже", оставленном прошлым тренерским штабом команды во главе с Миодрагом Божовичем. Об этом журналистам заявил новый главный тренер команды Андрей Талалаев.

"Крылья Советов" в гостях сыграли вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1, пропустив мяч в добавленное ко второму тайму время. Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера "Крыльев Советов" в воскресенье.

"Хорошая игра, мы сыграли с соперником, претендующим на попадание в Лигу чемпионов, - сказал Талалаев. - Наши игроки старались доказать свою состоятельность и что они занимают место, не соответствующее их возможностям, это им удалось. Набранное очко - это тоже шаг вперед. Хочу поблагодарить тренерский штаб, который проделал огромную работу, потенциал есть, будем развиваться и идти вперед".

"На сто процентов играли на прошлом "багаже", спасибо предыдущему тренерскому штабу", - добавил он.