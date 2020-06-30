Вратарь "Локомотива" Гилерме будет готов сыграть в ближайших матчах РПЛ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Травма икроножной мышцы не должна помешать вратарю московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Маринато Гилерме сыграть в предстоящих матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Марко Николич.

Гилерме получил травму во вторник в матче 25-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (1:1). Голкипер покинул поле на 34-й минуте.

"Думаю, что ничего серьезного не случилось, и он сможет сыграть в предстоящих матчах", - сказал Николич.

В ближайших играх в РПЛ "Локомотив" сыграет с "Сочи" (4 июля) и московским "Спартаком" (8 июля).