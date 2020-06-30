Булыкин: футболисты "Локомотива" не опустили рук в матче РПЛ, находясь в меньшинстве

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" не опустили рук, когда пропустили гол и играли долгое время в меньшинстве. Такое мнение ТАСС высказал советник генерального директора железнодорожников, бывший нападающий команды Дмитрий Булыкин.

"Локомотив" сыграл с "Крыльями Советов" вничью со счетом 1:1, сравняв счет в добавленное ко второму тайму время. В ходе игры хозяева из-за травмы потеряли основного вратаря Гилерме, которого заменил Антон Коченков.

"Было много моментов, которые повлияли на исход матча, и не только эпизод с Гилерме - матч складывается из многих факторов. Я бы сегодня отметил игру всей команды, все молодцы. Не опустили рук ни когда были в меньшинстве, ни когда оставалось мало времени - собрались и смогли сравнять счет. Игра всегда складывается по-разному и не всегда так, как ты это прогнозируешь, но мы и любим футбол за его непредсказуемость", - сказал Булыкин.

"У Гилерме заболела икроножная мышца, решил замениться - испытывал дискомфорт. А как дальше, зависит от обследования", - добавил он.

Чемпионат России возобновился 19 июня после трех месяцев паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Конечно, это сильно повлияло на все команды, и я думаю. сейчас многие ощутят это по самой игре. И для футболистов это непривычно - сложно играть по два матча в неделю, но все в равных условиях. Будем смотреть концовку чемпионата - нас ждут интересные матчи, будем радоваться российскому футболу", - отметил Булыкин.

В следующем туре "Локомотив" 4 июля примет "Сочи".