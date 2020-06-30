Дубль Влашича принес ЦСКА победу над "Спартаком" в матче 25-го тура РПЛ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ЦСКА победил "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".
На 27-й минуте мяч забил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, в добавленное ко второму тайму время он отличился второй раз (всего на его счету девять голов в текущем сезоне РПЛ). На 76-й минуте за отмашку прямую красную карточку получил полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин. Влашич признан лучшим игроком матча. Игру пропустили чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал (перебор желтых карточек) и словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол (удаление в прошлом туре).
ЦСКА не мог поразить ворота соперников в чемпионате на протяжении 309 минут. Клуб прервал серию из семи матчей без побед в чемпионате (четыре ничьи и три поражения), эта победа стала первой для ЦСКА в 2020 году. ЦСКА впервые за четыре года выиграл у "Спартака" первый тайм, в последний раз это произошло 6 марта 2016 года, когда ЦСКА дома победил со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Ахмед Муса. Во время игры фанаты хозяев почтили память одного из старейших болельщиков ЦСКА Льва Крыма, который 28 июня скончался в возрасте 87 лет.
"Спартак" и ЦСКА провели третий очный матч в сезоне. В шестом туре "Спартак" на домашней арене оказался сильнее (2:1). Также московские клубы встречались в 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу, матч завершился в дополнительное время победой "Спартака" (3:2). Команды провели 58-й матч в чемпионатах России, ЦСКА одержал 23 победы, "Спартак" выиграл 21 раз, еще 14 матчей завершились вничью. В четвертый раз дерби завершилось со счетом 2:0, все четыре раза с таким счетом побеждал ЦСКА.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. "Спартак" располагается на шестой строчке, имея в активе 32 очка. В 26-м туре ЦСКА 4 июля сыграет в гостях с грозненским "Ахматом", в этот же день "Спартак" дома встретится с "Тамбовом".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
Дубль Влашича после трех матчей ЦСКА без голов
Обстановка на 3-й Песчаной улице даже за 30 минут до стартового свистка не свидетельствовала о скором начале дерби на "ВЭБ-Арене". Болельщики маленькими группами двигались ко входам, где возникали небольшие очереди. Посмотреть за игрой ЦСКА против "Спартака" с трибун могли чуть более 3 000 болельщиков, так как в соответствии с предписанием Роспотребнадзора допуск на арены ограничен 10% от их вместимости. Забавный эпизод произошел до начала матча: у ворот, которые в первом тайме защищал голкипер "Спартака" Александр Максименко, была замечена белка, до этого она успела попасть на глаза болельщикам, бегая между пустых рядов на одной из трибун.
Незадолго до стартового свистка зрители почтили память одного из старейших болельщиков ЦСКА Льва Крыма, который скончался 28 июня в возрасте 87 лет. Ему был посвящен баннер с фразой "Навсегда с ЦСКА, Лев Крым", а на месте многолетнего поклонника армейцев на трибуне поставили его фотографию.
Команды в соответствии с регламентом возобновления чемпионата России вышли на поле по отдельности, игроков "Спартака" трибуны встретили свистом, а футболистов ЦСКА аплодисментами, поддерживающими кричалками и призывами обыграть принципиального соперника. Во время объявления составов стало понятно, что на трибунах все же есть небольшое количество поклонников красно-белых, они расположились в ложах для VIP-гостей. Когда дошла речь до объявления главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, его фамилию не проскандировала часть фанатов; такая реакция связана с тем, что белорусский специалист, по неофициальной информации, хотел покинуть занимаемый пост еще после поражения от петербургского "Зенита" 20 июня.
Отсутствие фанатов "Спартака" на трибунах превратило дерби в игру в одни ворота. Единственными, кто пытался перекричать активных болельщиков ЦСКА, были расположившиеся на противоположной трибуне поклонники армейцев. При таком звуковом сопровождении игра в основном тоже проходила под диктовку ЦСКА, помимо гола Влашича, армейцы создали еще нескольких опасных моментов.
До гола произошел спорный эпизод, заставивший арбитра прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). В начале первого тайма Роман Зобнин с края ворвался в штрафную и упал после контакта с Хёрдуром Магнуссоном. После просмотра видеоповтора арбитр решил, что оснований для назначения пенальти нет. В ситуации с голом Максименко после удара Влашича не лучшим образом отбил мяч, который рикошетом от его рук залетел в ворота.
Во втором тайме "Спартак" наносил больше ударов, опасным был выстрел Зобнина, мяч отразил Игорь Акинфеев. На 76-й минуте Зобнин был удален за отмашку от Облякова. "Спартак" продолжал оказывать давление на ЦСКА вдесятером, опасный удар нанес Умяров, но Акинфеев справился с ударом, переправив мяч в штангу. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте Влашич и Арнор Сигурдссон убежали в контратаку, хорват вновь поразил ворота Максименко.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|17
|5
|2
|50-11
|56
|2
|Локомотив
|25
|14
|6
|5
|36-26
|48
|3
|Краснодар
|23
|12
|8
|3
|39-22
|44
|4
|Ростов
|24
|12
|5
|7
|42-45
|41
|5
|ЦСКА
|25
|11
|7
|7
|32-26
|40
|6
|Спартак
|25
|9
|5
|11
|27-27
|32
|7
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|20-25
|31
|8
|Уфа
|24
|7
|10
|7
|18-20
|31
|9
|Арсенал
|24
|8
|4
|12
|28-32
|28
|10
|Урал
|24
|7
|7
|10
|29-44
|28
|11
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|12
|Рубин
|24
|6
|8
|10
|14-25
|26
|13
|Тамбов
|24
|7
|4
|13
|28-31
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Крылья Советов
|25
|6
|5
|14
|26-36
|23
|16
|Оренбург
|24
|6
|5
|13
|26-40
|23