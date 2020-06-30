Дубль Влашича принес ЦСКА победу над "Спартаком" в матче 25-го тура РПЛ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. ЦСКА победил "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене".

На 27-й минуте мяч забил хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич, в добавленное ко второму тайму время он отличился второй раз (всего на его счету девять голов в текущем сезоне РПЛ). На 76-й минуте за отмашку прямую красную карточку получил полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин. Влашич признан лучшим игроком матча. Игру пропустили чешский полузащитник "Спартака" Алекс Крал (перебор желтых карточек) и словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол (удаление в прошлом туре).

ЦСКА не мог поразить ворота соперников в чемпионате на протяжении 309 минут. Клуб прервал серию из семи матчей без побед в чемпионате (четыре ничьи и три поражения), эта победа стала первой для ЦСКА в 2020 году. ЦСКА впервые за четыре года выиграл у "Спартака" первый тайм, в последний раз это произошло 6 марта 2016 года, когда ЦСКА дома победил со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Ахмед Муса. Во время игры фанаты хозяев почтили память одного из старейших болельщиков ЦСКА Льва Крыма, который 28 июня скончался в возрасте 87 лет.

"Спартак" и ЦСКА провели третий очный матч в сезоне. В шестом туре "Спартак" на домашней арене оказался сильнее (2:1). Также московские клубы встречались в 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу, матч завершился в дополнительное время победой "Спартака" (3:2). Команды провели 58-й матч в чемпионатах России, ЦСКА одержал 23 победы, "Спартак" выиграл 21 раз, еще 14 матчей завершились вничью. В четвертый раз дерби завершилось со счетом 2:0, все четыре раза с таким счетом побеждал ЦСКА.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. "Спартак" располагается на шестой строчке, имея в активе 32 очка. В 26-м туре ЦСКА 4 июля сыграет в гостях с грозненским "Ахматом", в этот же день "Спартак" дома встретится с "Тамбовом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Дубль Влашича после трех матчей ЦСКА без голов

Обстановка на 3-й Песчаной улице даже за 30 минут до стартового свистка не свидетельствовала о скором начале дерби на "ВЭБ-Арене". Болельщики маленькими группами двигались ко входам, где возникали небольшие очереди. Посмотреть за игрой ЦСКА против "Спартака" с трибун могли чуть более 3 000 болельщиков, так как в соответствии с предписанием Роспотребнадзора допуск на арены ограничен 10% от их вместимости. Забавный эпизод произошел до начала матча: у ворот, которые в первом тайме защищал голкипер "Спартака" Александр Максименко, была замечена белка, до этого она успела попасть на глаза болельщикам, бегая между пустых рядов на одной из трибун.