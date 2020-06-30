Шаронов: двукратный чемпион ОИ Кабанов умер из-за проблем с сердцем

Ранее пресс-служба организации сообщила о кончине Кабанова, которому было 72 года. Кабанов в качестве игрока дважды выигрывал золотые медали Олимпийских игр (1972, 1980), в его активе две золотые медали чемпионатов мира и золотая награда первенства Европы.

"Мне позвонил Вячеслав Георгиевич Собченко (двукратный олимпийский чемпион по водному поло - прим. ТАСС) и сообщил, что на даче Кабанову стало плохо с сердцем, скорая не успела. Думаю, последнее время он себя не очень хорошо чувствовал. У него были проблемы со здоровьем, мы, конечно, старались, поддерживали его. Он даже не поехал на похороны своего ближайшего друга", - сказал Шаронов.

После завершения профессиональной карьеры Кабанов занялся тренерской деятельностью, руководил мужскими сборными СССР (1985-1992) и России (1994-1996, 2000-2006), с 2009 по 2013 год тренировал женскую национальную команду страны. Под руководством Кабанова мужская сборная России завоевала серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира, а также победителем Кубка мира и Мировой лиги. Женская национальная команда страны вместе с Кабановым выиграла чемпионат Европы и дважды завоевывала бронзовые награды мировых первенств. С 2016 года Кабанов тренировал клуб "Кинеф-Сургутнефтегаз", который неизменно становился чемпионом России среди женщин, в 2001 году Кабанов был включен в Международный зал славы по водным видам спорта.