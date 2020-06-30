Тедеско отметил игру футболиста ЦСКА Влашича в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич отлично сыграл в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.
Во вторник ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:0, оба мяча забил Влашич. Он же был признан лучшим игроком встречи. Один из лидеров "Спартака" Зелимхан Бакаев не сумел отметиться результативными действиями в третьем матче подряд.
"Бакаев - важный для нас игрок, он может решить исход матча. Возможно, у него сегодня не все получалось. А Влашич был в ударе. Зелимхану есть куда расти, он очень самокритичен", - сказал Тедеско.
"Первый тайм начали достаточно хорошо, были моменты. В первом тайме у нас было больше моментов, чем у ЦСКА. По сути, единственный удар в створ стал голевым, во втором тайме изменили схему, начали играть хорошо, но удалили Романа Зобнина. В Кубке России нам удалось выиграть, сегодня нет", - добавил специалист.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка в 25 матчах. В следующем туре подопечные Тедеско на домашнем поле встретятся с "Тамбовом" 4 июля.