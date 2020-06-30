Тедеско объяснил, почему не пожал руку главному тренеру ЦСКА Гончаренко после матча

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско не пожал руку наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко из-за того, что был занят поддержкой игроков своей команды. Об этом Тедеско рассказал на пресс-конференции.

Во вторник ЦСКА дома обыграл "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Почему я должен идти пожимать руку первым? Если бы он был дамой, я бы пошел первым, но мы оба мужчины, никакой проблемы нет, - сказал Тедеско. - Этот вопрос раздут СМИ, это не первый случай, когда тренеры не жмут друг другу руки. После финального свистка пошел к игрокам, чтобы поддержать, после этого мы пошли к болельщикам, их было немного".

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 25 матчах. В следующем туре подопечные Тедеско на домашнем поле встретятся с "Тамбовом" 4 июля.