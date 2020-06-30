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Футбол в России

Эксперт: судья контролировал игру и вовремя гасил эмоции футболистов ЦСКА и "Спартака"

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный арбитр матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) Алексей Еськов контролировал ход игры и вовремя гасил эмоции футболистов ЦСКА и "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Сергей Хусаинов.

Во вторник ЦСКА на своем поле переиграл "Спартак" со счетом 2:0 благодаря дублю Николы Влашича.

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"Игра изначально относится к категориям повышенного риска, как говорят в судейских кругах. Надо отдать должное Еськову, он держал ситуацию под контролем и в нужный момент приходил куда надо. В целом арбитр держал нити игры, вовремя гасил эмоции игроков, за исключением одного момента, когда [защитник ЦСКА] Хёрдур Магнуссон прихватил спартаковца во втором тайме за футболку, в том эпизоде армейцу стоило показать желтую карточку", - отметил Хусаинов.

На восьмой минуте встречи полузащитник "Спартака" Роман Зобнин упал в штрафной после контакта с Магнуссоном, арбитр не назначил пенальти в ворота армейцев. "Контакт был, но я бы больше акцентировал внимание на том, что Зобнин уже отпустил мяч. В момент перешагивания акцента со стороны армейцев не было, он не пытался бедром преградить путь сопернику. Акцент был со стороны Зобнина, считаю, что арбитр правильно разобрался в этом моменте", - пояснил Хусаинов.

На 77-й минуте встречи Зобнин отмахнулся от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, который не владел мячом. Еськов показал игроку красно-белых желтую карточку, но после консультации с системой видеоассистента рефери (VAR) удалил Зобнина.

"Это действие Зобнина никак не вяжется с футболом. Правильное решение", - заключил Хусаинов.

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