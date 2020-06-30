Убыток "Зенита" от трансферов футболистов за прошедший год составил около 1,7 млрд рублей

РФС опубликовал финансовые данные клубов, предоставляемые ими при прохождении процедуры лицензирования. Отмечается, что обнародование финансовых показателей клубов является важным шагом в сторону прозрачности футбольного бизнеса и финансового fair play.

ТАСС, 30 июня. Футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга с 31 мая 2019 года потратил на покупку игроков на 1,747 млрд рублей больше, чем получил прибыли за их продажу. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Из входящих в пятерку лучших клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) только "Ростов" имеет положительный баланс в данном показателе - 166 млн рублей. У московского "Локомотива" он составляет минус 712 млн рублей, у "Краснодара" - минус 1,163 млрд рублей, у ЦСКА - минус 370 млн рублей. Столичный "Спартак" также оказался в убытке - минус 288 млн рублей.

Лидером турнирной таблицы чемпионата России является "Зенит", на счету которого 56 очков после 24 матчей. На втором месте находится "Локомотив" (48 очков после 25 игр), на третьем - "Краснодар" (44 очка после 23 игр), на четвертом - "Ростов" (41 очко после 24 игр), на пятом - ЦСКА (40 очков после 25 игр).

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.