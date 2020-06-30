Гончаренко назвал свой отъезд в Белоруссию встряской для игроков ЦСКА

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Отъезд главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Виктора Гончаренко в Белоруссию после матча 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом" стал встряской для команды. Такое мнение сам Гончаренко высказал на пресс-конференции.

Во вторник ЦСКА обыграл "Спартак" в столичном дерби со счетом 2:0, прервав серию из семи матчей без побед в чемпионате России. Встречу прошлого тура ЦСКА проводил без Гончаренко. Белорусский специалист находился дома из-за плохого самочувствия после разгромного поражения от "Зенита" (0:4).

"Что касается поездки, надо было каким-то образом встряхнуть команду. Очень быстро пожалел о своих действиях и принес извинения", - сказал Гончаренко.

"У нас чемпионат такой, где многие команды играют не с позиции силы. Знали, что "Спартак" много забивает в контратаках. Когда Влашич отличился, мы стали больше обороняться", - добавил специалист.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 25 матчах. В следующем туре подопечные Гончаренко 4 июля сыграют в гостях с грозненским "Ахматом".