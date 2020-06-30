Гончаренко: травма футболиста ЦСКА Чалова может оказаться незначительной

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Повреждение футболиста московского ЦСКА Федора Чалова может оказаться незначительным. Об этом рассказал на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Во вторник ЦСКА дома обыграл "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Чалов был заменен на 70-й минуте.

"С Федей вроде ничего страшного. Завтра будем знать точнее", - сказал Гончаренко.

"У нас такой матч, вся Москва ждала этой игры. Команда вроде нормально отреагировала, сначала была зажатой, но потом все стало нормально. Я с удовольствием работаю на таком большом матче, но эмоции иногда зашкаливают", - добавил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В 26-м туре ЦСКА 4 июля сыграет в гостях с грозненским "Ахматом".