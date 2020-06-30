Мостовой: ЦСКА повезло, что в игре РПЛ со "Спартаком" Влашич стал лучшим на поле

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком" повезло, что Никола Влашич был лучшим в этой игре. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой.

ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 2:0, 22-летний хорватский полузащитник стал автором дубля.

"За два дня до игры мы обсуждали шансы команд в дерби, и я говорил, что исходя из последних результатов, в какой-то мере "Спартак" будет являться фаворитом. Другое дело, что мы понимали, что ЦСКА не может всегда проигрывать, плюс в ЦСКА очень многое зависит от Влашича, [Марио] Фернандеса, [Федора] Чалова, - сказал Мостовой. - К счастью для ЦСКА, Влашич был сегодня лучшим на поле".

По мнению Мостового, армейцы были сверхмотивированы на этот матч.

"Плюс они понимали - играют дома, была трибуна их болельщиков, настрой их подхлестывал. Ошибка [вратаря "Спартака" Александра] Максименко c первым забитым мячом привела к тому, что ЦСКА стал думать об обороне, более агрессивно играть. Честно сказать, "Спартак" выглядел блекло, моментов создал всего два в этом матче. Возникает вопрос к [главному тренеру "Спартака" Доменико] Тедеско, которого все совсем недавно хвалили, - что случилось?"

В следующем матче "Спартак" 4 июля дома сыграет с "Тамбовом", ЦСКА в тот же день встретится в гостях с грозненским "Ахматом".