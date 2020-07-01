СМИ: Лас-Вегас, Торонто, Чикаго и Эдмонтон поборются за право принять игры плей-офф НХЛ

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Канадские Торонто и Эдмонтон, а также американские Лас-Вегас и Чикаго будут бороться за право принимать игры оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом во вторник сообщил канадский спортивный телеканал TSN .

Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Изначально на право принять игры претендовали Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

На прошлой неделе список городов сократился до пяти. По данным телеканала, сейчас претендентами являются Лас-Вегас, Торонто, Чикаго и Эдмонтон. Лос-Анджелес, который тоже был в списке, последним выбыл из борьбы. Как ожидается, окончательное решение по выбору двух городов лига примет в самое ближайшее время.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.