{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

СМИ: Лас-Вегас, Торонто, Чикаго и Эдмонтон поборются за право принять игры плей-офф НХЛ

Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Канадские Торонто и Эдмонтон, а также американские Лас-Вегас и Чикаго будут бороться за право принимать игры оставшейся части сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом во вторник сообщил канадский спортивный телеканал TSN.

На эту тему
НХЛ признала Овечкина лучшим хоккеистом в истории лиги, выступающим под восьмым номером

Матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. Изначально на право принять игры претендовали Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

На прошлой неделе список городов сократился до пяти. По данным телеканала, сейчас претендентами являются Лас-Вегас, Торонто, Чикаго и Эдмонтон. Лос-Анджелес, который тоже был в списке, последним выбыл из борьбы. Как ожидается, окончательное решение по выбору двух городов лига примет в самое ближайшее время.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Летние олимпийские виды спорта
Жолобов: Федерации водного поло России необходимо увековечить память Кабанова
Во вторник пресс-служба ФВПР сообщила о кончине двукратного олимпийского чемпиона Кабанова
Читать полностью