Жолобов: Федерации водного поло России необходимо увековечить память Кабанова

Во вторник пресс-служба ФВПР сообщила о кончине Кабанова, которому было 72 года. Кабанов в качестве игрока дважды выигрывал золотые медали Олимпийских игр (1972, 1980), в его активе две золотые медали чемпионатов мира и золотая награда первенства Европы. Под руководством Кабанова мужская сборная России завоевала серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира, а также победителем Кубка мира и Мировой лиги. Женская национальная команда страны вместе с ним выиграла чемпионат Европы и дважды завоевывала бронзовые награды мировых первенств.

"Он у нас один из трех двукратных олимпийских чемпионов и, наверное, будет правильным, если какой-то трофей носил бы его имя. Может, это трофей тренеру года, какой-то особый турнир или Кубок России его имени, - сказал Жолобов. - Во всяком случае, это подлежит коллегиальному решению, но то, что он заслужил почет, уважение, принес славу нашему водному поло, нужно подкрепить так, чтобы осталась о нем память. И нам нужно подумать, чтобы эта память была достойной".

"Это был сильный человек, тренер, спортсмен, многогранная личность. Я играл с Александром Сергеевичем и за разные команды, и за МГУ, и пропускал от него мячи. Это человек со своим мнением, видением жизни, где-то неудобный, поскольку всегда имел свое мнение, но человек очень системный, с энциклопедическим складом ума, он потрясающе щелкал кроссворды. И, безусловно, он уникальный ватерполист: с такими невыдающимися данными для центрального нападающего он становился двукратным олимпийским чемпионом, капитаном сборной СССР, ЦСК ВМФ", - добавил он.

Жолобов рассказал о тренерских качествах Кабанова. "Как тренер он раскрылся в мужской и женской сборных, что бывает нечасто. Как мне кажется, он не был тренером-деспотом, был думающим тренером, который мог порой невидимыми специалисту ходами с перестановкой игроков поменять ход встречи, которая могла быть в какой-то степени безнадежной. У него был очень хороший тандем с Борисом Уховым, ушедшим из жизни неделю назад, они дополняли друг друга в жизни, Борис был для него идеальным вторым номером, и заслуги говорят об этом", - подчеркнул он.