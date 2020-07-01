{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

"Барселона" отстает от лидирующего "Реала" на одно очко, у мадридской команды есть матч в запасе
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич и "Атлетико" Маркос Льоренте EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ
Описание
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич и "Атлетико" Маркос Льоренте
© EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ

ТАСС, 1 июля. Футболисты "Барселоны" сыграли вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 2:2 в матче 33-го тура чемпионата Испании.

На эту тему

В составе "Барселоны" гол с пенальти забил Лионель Месси (50-я минута), на 11-й минуте нападающий "Атлетико" Диего Коста забил мяч в свои ворота. У "Атлетико" дубль оформил Сауль (19-я и 62-я минуты), оба мяча он забил с пенальти.

Первый удар с одиннадцатиметровой отметки у "Атлетико" нанес Коста, испанец не сумел переиграть вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. Однако арбитр встречи зафиксировал нарушение правил со стороны немецкого голкипера, который раньше времени покинул линию ворот. При повторном исполнении пенальти Сауль сумел переиграть тер Штегена.

Месси забил 700-й гол в карьере (630 раз ему удалось отличиться за "Барселону" во всех турнирах, еще 70 голов он забил в составе сборной Аргентины без учета двух мячей на Олимпийских играх в 2008 году и голов за юношеские сборные). Месси забил 32 гола "Атлетико" в 41 матче во всех соревнованиях, больше аргентинец забивал только "Севилье" (37 мячей в 39 играх). Ворота мадридского "Реала" Месси поражал 26 раз в 43 встречах.

"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 70 очков. "Атлетико" идет третьим, имея в активе 59 очков. Лидирует мадридский "Реал", который набрал 71 очко, при этом у подопечных Зинедина Зидана есть матч в запасе. В следующем туре "Барселона" 5 июля в гостях сыграет с "Вильярреалом", а "Атлетико" двумя днями ранее дома примет "Мальорку".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид32218360-2171
2Барселона33217574-3570
3Атлетико331514443-2559
4Севилья331512648-3357
5Хетафе321410842-3052
6Вильярреал321561151-4051
7Реал Сосьедад321451348-4147
8Валенсия3212101041-4646
9Атлетик Бильбао321112936-2845
10Гранада321271338-3843
11Осасуна3210111138-4741
12Леванте321251541-4641
13Бетис329101343-5237
14Алавес32981532-4835
15Эйбар32981534-4835
16Вальядолид327141127-3735
17Сельта337131332-4234
18Мальорка33852035-5629
19Леганес335101824-4925
20Эспаньол32591826-5124

 

Футбол в Испании
"Сельта" продлила аренду Смолова до фактического окончания сезона
Смолов провел за "Сельту" 12 матчей, забив два мяча - в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны"
Читать полностью