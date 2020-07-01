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Футбол в Испании

"Сельта" продлила аренду Смолова до фактического окончания сезона

Смолов провел за "Сельту" 12 матчей, забив два мяча - в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны"
Федор Смолов EPA-EFE/R. GARCIA
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/R. GARCIA

ТАСС, 1 июля. Испанский футбольный клуб "Сельта" продлил аренду российского нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова до фактического окончания сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Руководство "Сельты" достигло договоренности о продлении соглашений с пятью игроками, в число которых входит Смолов. Контракты футболистов были рассчитаны до 30 июня.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлен 11 июня, последний тур клубы испанского первенства проведут 19 июля.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона из московского "Локомотива". В составе команды из Виго 30-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате страны, в которых забил два гола, поразив в гостях ворота мадридского "Реала" (2:2) и дома каталонской "Барселоны" (2:2).

"Сельта" занимает" 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 34 очка в 33 матчах, от зоны вылета клуб из Виго отделяют пять очков.

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