Шоковая терапия. ЦСКА после возвращения главного тренера обыграл "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) дома обыграл столичный "Спартак". Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу армейцев. Автором голов ЦСКА стал полузащитник Никола Влашич (27-я и 90-я минуты), признанный лучшим игроком дерби. В активе хорвата теперь девять забитых мячей в текущем розыгрыше чемпионата России, он является лучшим бомбардиром команды. "Спартак" на 76-й минуте матча остался в меньшинстве - прямую красную карточку за отмашку от полузащитника ЦСКА Ивана Облякова получил его коллега по амплуа Роман Зобнин. Сначала главный судья встречи Алексей Еськов показал игроку желтую карточку, но после подсказки от видеоассистента рефери (VAR) Сергея Карасева изменил решение и удалил футболиста. Для ЦСКА победа стала первой с 17-го тура, когда армейцы дома обыграли самарские "Крылья Советов" (1:0). После той встречи команда потерпела поражения от тульского "Арсенала" (0:1), "Ростова" (2:3) и петербургского "Зенита" (0:4), а также сыграла вничью с "Краснодаром" (1:1), екатеринбургским "Уралом" (1:1), "Уфой" (0:0) и московским "Динамо" (0:0). Безголевая серия победителей насчитывала 309 минут.

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Матч между ЦСКА и "Спартаком" стал третьим в сезоне-2019/20. В двух предыдущих встречах побеждали красно-белые, который оказались сильнее в первом круге чемпионата России (2:1), а также по итогам дополнительного времени в четвертьфинале Олимп - Кубка России (3:2). Для армейцев эта победа стала первой над принципиальным соперником с апреля 2019 года, когда они на выезде выиграли со счетом 2:0. Команды провели 58-й матч в чемпионатах России. ЦСКА одержал 23 победы, "Спартак" выиграл 21 раз, еще 14 матчей завершились вничью. В четвертый раз дерби закончилось со счетом 2:0. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. "Спартак" располагается на шестой строчке, имея в активе 32 очка. В 26-м туре ЦСКА 4 июля на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". "Спартак" в этот же день дома встретится с "Тамбовом". Преимущество на трибунах Сезон в РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи проходят со зрителями, но их число ограничено 10% от вместимости стадионов. Рассадка болельщиков производится с учетом социальной дистанции. Во вторник "ВЭБ-Арена" собрала 2660 зрителей, что меньше разрешенного максимума почти на 400 человек. Дерби было лишено привычного антуража, так как на трибуны допускаются только болельщики домашней команды. Подавляющее большинство собравшихся на стадионе поддерживало ЦСКА. За "Спартак" болела небольшая группа состоятельных любителей футбола, разместившихся на VIP-секторе. До стартового свистка зрители почтили память одного из старейших болельщиков ЦСКА Льва Крыма, который скончался 28 июня в возрасте 87 лет. Ему был посвящен баннер с фразой "Навсегда с ЦСКА, Лев Крым". На месте поклонника армейцев поставили его фотографию. Отсутствие фанатов "Спартака" на трибунах убило атмосферу дерби. Перекричать активных болельщиков ЦСКА могли только их коллеги с других секторов. После стартовой активности гостей футболисты ЦСКА перехватили инициативу и под кричалки фанатов наседали на ворота Александра Максименко. Игра проходила под диктовку хозяев поля - гол Влашича и несколько опасных моментов являются подтверждением данному тезису. До первого забитого в матче мяча в штрафной ЦСКА произошел спорный эпизод - Зобнин после контакта с защитником армейцев Хердуром Магнуссоном упал и рассчитывал заработать пенальти, однако VAR не усмотрел в этом моменте нарушения правил. После перерыва ЦСКА отдал инициативу сопернику, отошел глубже в оборону и стал выжидать шанс для контратаки. После удаления Зобнина "Спартак" имел возможность сравнять счет, но вратарь Игорь Акинфеев справился с ударом из-за штрафной в исполнении Наиля Умярова. Окончательно раскрывшись перед финальным свистком, гости пропустили контратаку, в которой вышедший на замену Арнор Сигурдссон вывел Влашича один на один с Максименко, а тот установил окончательный счет - 2:0. Отъезд главного тренера стал встряской для ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко 20 июня после матча против "Зенита" (0:4) не руководил командой, сославшись на плохое самочувствие. Его обязанности во встрече с "Динамо" (0:0) 27 июня исполнял старший тренер Сергей Овчинников. Белорусский специалист был на родине и вернулся к работе только 28 июня. При этом в СМИ появлялась информация о том, что он хотел уйти в отставку.

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"Что касается поездки, надо было каким-то образом встряхнуть команду, - сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. - Очень быстро пожалел о своих действиях и принес извинения. Команда, как мне кажется, нормально отреагировала [на отъезд], однако сначала игроки были напряжены. Позже все вернулось на круги своя". "Я с удовольствием работаю в таком большом клубе, отдаю всего себя. У меня иногда зашкаливают эмоции. Продолжаю работать дальше", - отметил главный тренер ЦСКА. Говоря о матче против "Спартака", Гончаренко подтвердил, что ЦСКА подстроился под соперника, отказавшись от высокого прессинга и действуя ближе к своим воротам. "У нас чемпионат такой, где многие команды играют не с позиции силы. Знали, что "Спартак" много забивает в контратаках. Когда Влашич отличился, мы стали больше обороняться", - пояснил он. Тедеско похвалил Влашича Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после игры отметил, что ему понравилось, как команда действовала до перерыва. "В первом тайме у нас было больше моментов. Единственный удар в створ стал голевым, во втором тайме изменили схему, начали играть хорошо, но удалили Романа Зобнина. В Кубке России нам удалось выиграть, сегодня не получилось", - сказал немецкий специалист. Также наставник красно-белых провел параллель между лидером своей команды Зелимханом Бакаевым и Влашичем. "Бакаев является очень важным для нас футболистом, но команда хорошо играла и без него. Однако он может решить исход матча, может обыграть и знает нашу схему действий в атаке, возможно, у него сегодня не очень получалось. Влашич был в ударе, он решил исход матча", - подчеркнул Тедеско.

Отдельно главный тренер "Спартака" высказался по поводу удаления Зобнина. "Рома - очень спокойный человек, не знаю, что должно случиться, чтобы так произошло. Такое поведение неприемлемо. Я еще не говорил с ним об этом", - отметил тренер. Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой, подводя итоги дерби, заявил, что красно-белые сыграли невыразительно. "Ошибка Максименко в эпизоде с первым голом привела к тому, что ЦСКА стал думать об обороне, более агрессивно играть. "Спартак" выглядел блекло, моментов создал всего два в этом матче. Возникают вопросы к Тедеско, которого все недавно хвалили", - сказал Мостовой ТАСС. Также собеседник агентства отметил игру Влашича. "За два дня до игры мы обсуждали шансы команд в дерби, я говорил, что "Спартак" будет являться фаворитом, если смотреть на последние результаты. Однако все понимали, что ЦСКА не может всегда проигрывать, также у команды многое зависит от Влашича, Марио Фернандеса, Федора Чалова. Армейцам повезло, что Влашич был сегодня лучшим на поле", - резюмировал эксперт. На багаже Божовича В другом столичном поединке, который открывал игровой день, "Локомотив" сыграл вничью с аутсайдером РПЛ "Крыльями Советов". Самарцы приехали в Москву с новым главным тренером Андреем Талалаевым, который сменил Миодрага Божовича, покинувшего команду 28 июня.

Гости повели в счете после удачной контратаки на 14-й минуте, которую точным ударом завершил Деян Радонич. Голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме позднее вынужден был уйти. Причиной стали проблемы с икроножной мышцей. "Думаю, что ничего серьезного не случилось, надеюсь, он сможет сыграть в предстоящих матчах", - сказал после игры главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Отыгрались хозяева в компенсированное ко второму тайму время. Подачу с фланга замкнул Алексей Миранчук. Полузащитник является автором всех четырех голов "Локомотива" после возобновления сезона. "Отлично проводивший матч [Евгений] Фролов принял неверное решение - он не успевал к мячу, но бросился на него. Вратарь должен быть уверен на 100%, покидая ворота и оставляя их без защиты. Фролов несколько раз выручил, но такова вратарская доля - забываются спасения, а запоминаются ошибки", - сказал ТАСС после игры бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин. Талалаев отметил, что его новая команда сыграла "на багаже" Божовича. "Наши игроки старались доказать свою состоятельность, это им удалось. Набранное очко тоже является шагом вперед. Хочу поблагодарить тренерский штаб, который проделал огромную работу, потенциал есть, будем развиваться и идти вперед", - отметил он. "Локомотив" прервал серию из четырех побед, клуб впервые потерял очки при главном тренере Марко Николиче (до этого было одержано две победы). Москвичи занимают второе место в турнирной таблице, набрав 48 очков, отставание от петербургского "Зенита" составляет восемь очков (у "Зенита" есть игра в запасе). "Крылья Советов" поднялись на 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка, отставание от 14-й строчки, дающей право выступить в следующем сезоне РПЛ, составляет один балл (на ней располагается грозненский "Ахмат", у которого на игру меньше). В следующем туре "Локомотив" 4 июля примет "Сочи", "Крылья Советов" в этот же день дома сыграют с "Ростовом".