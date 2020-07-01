Борьба за Лигу чемпионов. "Ростов" и "Краснодар" сыграют в матче 25-го тура РПЛ

ТАСС, 1 июля. Программа 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в среду шестью матчами. В этот день состоятся игры "Уфа" - "Рубин" (начало - 15:00 мск), "Оренбург" - "Урал" (15:00 мск), "Тамбов" - "Зенит" (17:30 мск), "Арсенал" - "Ахмат" (17:30 мск), "Ростов" - "Краснодар" (20:00 мск) и "Сочи" - "Динамо" (20:00 мск).

В центральном матче игрового дня встретятся "Ростов" (41 очко, четвертое место) и "Краснодар" (44 очка, третье место), ведущие борьбу за третью строчку турнирной таблицы, которая позволит сыграть в квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. "Краснодар" провел на одну игру меньше, так как их встреча 23-го тура против "Динамо" была перенесена на 19 июля из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

"Ростов" в летней части сезона провел матчи против "Сочи" (1:10) и тульского "Арсенала" (2:1). В первой встрече из-за выявления коронавируса у шести игроков команда была вынуждена уйти на двухнедельный карантин. Против "Сочи" играли воспитанники клубной академии, чей возраст составлял от 16 до 19 лет. Перед матчем с "Арсеналом" "Ростов" получил разрешение включить в заявку здоровых игроков основного состава и одержал победу.

Для "Краснодара" предстоящая встреча станет первой за 3,5 месяца - последний раз команда выходила на поле 15 марта в матче против "Сочи" (0:2). После этого клуб должен был сыграть с "Динамо" и "Оренбургом", которому было засчитано техническое поражение из-за неявки, связанной с выявлением коронавируса у 10 представителей команды. Встреча с "Ростовом" станет первой официальной для Мурада Мусаева в качестве главного тренера - 36-летний специалист и до этого руководил командой, но главным тренером значился Сергей Матвеев. Летом Мусаев начал обучение на тренерскую лицензию категории Pro, теперь он официально может возглавлять клуб высшего дивизиона.

У "Ростова" в предстоящем матче из-за дисквалификации не сыграют защитник Алексей Козлов и нападающий Данила Прошляков, из-за травмы встречу пропустит лучший бомбардир команды Элдор Шомуродов (11 голов в 23 матчах). Официальной информации о заразившихся коронавирусом нет, ранее сообщалось, что в этот список входят защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, полузащитники Роман Еременко, Ивелин Попов, Матиас Норманн и Хорен Байрамян, который уже вылечился и сыграл в матче прошлого тура. Тренерский штаб "Краснодара" не сможет рассчитывать на продолжающих восстановление после повреждений защитника Уроша Спаича, полузащитника Виктора Классона и нападающего Ари. Под вопросом остается участие в игре защитника Руслана Камболова, полузащитников Тонни Вилены, Реми Кабелла и Дмитрия Стоцкого.

Предстоящий матч станет 23-м в истории противостояния "Ростова" и "Краснодара". Преимуществом владеет "Краснодар", в активе которого девять побед. "Ростов" побеждал дважды, еще 11 встреч завершились вничью. В первом круге команды в Краснодаре сыграли вничью со счетом 2:2.

"Зенит" в Нижнем Новгороде встретят пустые трибуны

"Тамбов" не провел ни одного домашнего матча в сезоне, так как стадион команды из-за несоответствия требованиям РПЛ находится на реконструкции. В первом круге клуб играл в Саранске, а после зимней паузы перебрался в Нижний Новгород. До конца сезона-2019/20 матчи в этом городе будут проводиться при пустых трибунах.

"Тамбов" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В двух турах после рестарта чемпионата клуб не набрал ни одного балла, потерпев поражения от "Уфы" (1:2) и "Урала" (1:2). "Зенит" имеет в активе 56 очков и лидирует в турнирной таблице. Летом команда провела две игры, одержав победы над московским ЦСКА (4:0) и самарскими "Крыльями Советов" (2:1).

К предстоящей игре клубы подходят практически без кадровых потерь. У "Тамбова" встречу из-за дисквалификации пропустит защитник Гурам Тетрашвили. "Зенит", вероятно, будет обходиться без защитника Эмануэля Мамманы. Он не выходил на поле с осени прошлого года и только в июне приступил к тренировкам в общей группе.

История противостояния "Тамбова" и "Зенита" насчитывает всего два матча. В сезоне-2016/17 петербуржцы одержали победу со счетом 5:0 в 1/16 финала Кубка России. Встреча первого круга текущего розыгрыша чемпионата тоже завершилась в пользу "Зенита" (2:1).

Возвращение "Оренбурга"

Игровой день в среду начнется двумя матчами. "Уфа" (31 очко, восьмое место) на своем поле сыграет с казанским "Рубином" (26 очков, 12-е место). "Оренбург" (23 очка, 16-е место) дома встретится с екатеринбургским "Уралом" (28 очков, 10-е место).

"Уфа" после возобновления чемпионата России набрала четыре очка из шести возможных, дома победив "Тамбов" (2:1) и на выезде сыграв вничью со "Спартаком" (0:0). "Рубин" вошел в летнюю часть сезона гостевой победой над "Уралом" (2:1) и домашним поражением от "Локомотива" (0:2).

У хозяев поля остается под вопросом участие в матче полузащитника Оливье Тилля, по состоянию здоровья на поле не смогут появиться хавбек Игорь Безденежных и нападающий Андрес Вомбергар. У "Рубина" восстанавливаются после травм защитник Силвие Бегич и полузащитник Александр Зуев. Повреждения есть также у защитника Олега Данченко и хавбека Солтмурада Бакаева.

Для "Рубина" и "Уфы" предстоящая встреча станет 12-й в истории чемпионатов России. Чаще всего команды играли вничью - семь раз. "Рубин" одержал три победы, а "Уфа" - одну.

Матч "Урала" и "Оренбурга" был под вопросом из-за вспышки коронавируса. Официально "Оренбург" еще не подтвердил, что игра состоится. Однако спортивный директор клуба Дмитрий Андреев заявил, что вероятность проведения встречи является большой. При этом за "Оренбург", скорее всего, будут играть футболисты молодежной команды.

Кокорин против "Динамо"

"Арсенал" (28 очков, девятое место) подходит к игре, имея серию из четырех поражений. Последнюю победу подопечные Игоря Черевченко одержали 1 марта, обыграв на выезде "Сочи" (2:1). Грозненский "Ахмат" в последних пяти матчах одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.

У "Арсенала" могут не сыграть три футболиста - Роберт Бауэр, Кирилл Комбаров и Кантемир Берхамов. В составе "Ахмата" есть сразу четыре таких игрока - Антон Швец, Ризван Уциев, Магомед Мусалов и Владимир Ильин.

Одним из заключительных матчей дня станет встреча между "Сочи" (28 очков) и "Динамо" (31 очко). На данный момент команды занимают 11-е и седьмое места в турнирной таблице соответственно. При этом бело-голубые провели на одну игру меньше, так как их встреча с "Краснодаром" состоится 19 июля.

"Динамо" 30 июня сообщило, что все последние тесты на коронавирус дали отрицательные результаты. Это позволит команде провести матч против "Сочи" основным составом. Исключением являются продолжающие лечение полузащитники Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский, а также нападающий Клинтон Н'Жи.

В 2020 году "Сочи" в пяти матчах одержал три победы, по разу сыграв вничью и потерпев поражение. "Динамо" из четырех игр выиграло две, а также сыграло вничью и потерпело одно поражение.

За "Сочи" в предстоящем матче сыграет нападающий Александр Кокорин, первым клубом которого в профессиональной карьере было "Динамо" (2008-2015, 50 голов в 203 матчах). При команде не помогут полузащитники Алексей Померко и Кристиан Нобоа. За "Динамо" может не сыграть защитник Сергей Паршивлюк.