"Рома" продлила аренду футболиста "Арсенала" Мхитаряна

ТАСС, 1 июля. Итальянский футбольный клуб "Рома" продлил аренду армянского полузащитника английского "Арсенала" Генриха Мхитаряна. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.

Арендное соглашение с футболистом рассчитано до окончания текущего сезона. Также достигнута предварительная договоренность о продлении аренды еще на год.

"Я очень счастлив, наконец мы пришли к соглашению о продлении аренды и предварительному соглашению на следующий сезон. Я счастлив остаться в "Роме", потому что еще есть цели, которых я хочу достичь", - приводит слова футболиста пресс-служба команды.

Мхитарян перешел в "Рому" в сентябре 2019 года, за это время он провел в составе команды 19 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. 31-летний полузащитник в разное время выступал также за армянский "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", английский "Манчестер Юнайтед" и германскую "Боруссию" (Дортмунд).

Мхитарян является четырехкратным чемпионом Армении, трижды он стал победителем чемпионата Украины, дважды выиграл Суперкубок Германии. Также он побеждал в Кубке английской лиги, Суперкубке Англии и Лиге Европы.