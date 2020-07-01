"Оренбург" не проведет матч 25-го тура РПЛ против "Урала" из-за коронавируса

ТАСС, 1 июля. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" - "Урал" из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ранее "Оренбург" не смог провести матч 24-го тура чемпионата против "Краснодара" по той же причине. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал "Оренбургу" техническое поражение.

"Оперштаб РПЛ внимательно следил за развитием ситуации и находился в постоянном контакте с футбольными клубами. "Оренбург" сообщил лиге, что в связи с новым предписанием он не может организовать матч. После этого оперштаб РПЛ незамедлительно проинформировал "Урал", что игра не состоится", - говорится в сообщении.

Матч должен был состояться в среду в 15:00 мск на стадионе "Оренбурга". Сообщается, что на данный момент у десяти представителей оренбургской команды подтверждена коронавирусная инфекция. Отмечается, что участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов последующих тестирований, клуб продолжает следовать всем предписаниям, находясь на карантине и продолжая регулярное тестирование.