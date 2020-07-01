Президент ФК "Урал": клуб до конца надеялся, что сможет сыграть с "Оренбургом"

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Урал" до последнего надеялся, что сможет сыграть в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом". Об этом ТАСС рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

В среду пресс-служба РПЛ сообщила, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча. Сообщается, что на данный момент у десяти представителей оренбургской команды подтверждена коронавирусная инфекция. Ранее "Оренбург" не смог провести матч 24-го тура чемпионата против "Краснодара" по той же причине. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал "Оренбургу" техническое поражение.

"Мы получили письмо от премьер-лиги и "Оренбурга", команда в аэропорту и сейчас начинает уезжать оттуда. Мы всю эту ситуацию знали и до последнего надеялись, что матч все-таки удастся провести. Мы тоже могли сегодня тренировку провести, специально полетели в день игры. Жалко "Оренбург", что у него случилась такая беда", - сказал Иванов.

"Это хорошая команда, что показал матч с "Локомотивом". Желаем ей здоровья, чтобы она поскорее избавилась от этой беды. У нас и сейчас плотный график, но на чужом несчастье счастья не построишь. Мы ехали и хотели сыграть с "Оренбургом": там тоже наши коллеги, никто в этом не виноват, по-человечески жаль "Оренбург", - добавил он.