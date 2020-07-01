Ласицкене: глава ВФЛА Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на себя на выборах главы организации. Таким мнением с ТАСС поделилась трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Во вторник Юрченко сообщил, что ВФЛА обратится в совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) с просьбой отсрочить выплату штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. ВФЛА необходимо выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее ВФЛА обращалась с подобной просьбой к World Athletics, на что международная организация ответила отказом.

"Как бы дальше ни развивались события, уже ясно, что сам по себе Евгений Юрченко не выполнил обязательства перед спортсменами, которые взял на выборах. Да и в целом за эти месяцы проявил себя слабым руководителем. В марте он радовался возвращению процедуры выдачи нейтрального статуса, а за две-три недели до дедлайна вдруг понял, что решения World Athletics незаконны. Этими действиями он лишь предал чистых легкоатлетов", - сказала Ласицкене.

Также спортсменка прокомментировала решение президиума федерации освободить Эдуарда Безуглова от должности вице-президента: "Если посмотреть внимательно, то у Юрченко всегда кто-то виноват. Лишение Эдуарда Безуглова должности вице-президента лишний раз доказывает, что Евгений Валерьевич просто задвигает неудобных ему людей. Нечто подобное уже было чуть раньше с комиссией спортсменов. Я не уверена, что наш вид спорта сможет выбраться из нынешней ситуации с подобным человеком у руля ВФЛА".