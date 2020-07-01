Минспорт РФ направил письма в World Athletics и МОК по ситуации со штрафом ВФЛА

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ направило письма в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) по поводу штрафа, наложенного на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.
Во вторник президент ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что организация обратится в совет World Athletics с просьбой отсрочить выплату штрафа за причастность прежнего руководства к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. ВФЛА необходимо выплатить штраф в размере $5 млн до 1 июля, если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее ВФЛА обращалась с подобной просьбой к World Athletics, на что международная организация ответила отказом.
"Вопрос очень важный и для министерства, и для всей спортивной общественности, легкоатлетической общественности, мировой общественности, - сказал Матыцин. - К сожалению, ВФЛА попала в очень сложное положение - нынешнее руководство несет на себе груз ответственности за предыдущие неверные шаги, сделанные руководством. Положение осложнилось ситуацией с коронавирусом, экономическое положение ВФЛА значительно ухудшилось. Поэтому возникли сложности с выплатой штрафа, который был определен советом World Athletics".
"На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов - они и так уже фактически пострадали, так как имеют статус нейтральных, - продолжил министр. - Надеюсь, что как минимум этот голос будет услышан. Насколько мне известно, руководство ВФЛА также направило письмо с просьбой от отсрочке этого платежа, объясняя очень сложной экономической ситуацией во всем мире. Надеюсь, руководство World Athletics примет это во внимание, тем более что они сами находятся в очень сложном экономическом положении, как и все мировое сообщество".
World Athletics надо проявить солидарность
Говоря о потенциальной реакции World Athletics на обращения, Матыцин отметил, что организация должна проявить солидарность. "Мне кажется надо продемонстрировать солидарность и дать федерации развиваться. Потому что все, что делает ВФЛА сегодня - это борьба за чистый спорт, очень активная борьба с применением допинга, образовательные программы, возможность обеспечить тренировочный процесс, участие в соревнованиях", - сказал министр.
27 июня комиссия спортсменов ВФЛА опубликовала открытое письмо к МОК, World Athletics и Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Авторы обращения считают, что чистые атлеты должны получить право участвовать в соревнованиях вне зависимости от факта уплаты ВФЛА штрафа, который должен быть выплачен до 1 июля 2020 года. Ранее ведущие российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова написали письмо президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.