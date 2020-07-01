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Турнир претендентов по шахматам

Филатов: Москва может принять турнир претендентов, но Екатеринбург остается в приоритете

Турнир в Екатеринбурге был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва сможет принять вторую часть турнира претендентов, если эпидемиологическая ситуация не позволит провести ее в Екатеринбурге, который остается в приоритете. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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Ранее президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович в интервью ТАСС рассказал, что организация вынуждена будет рассмотреть иные места проведения второй части турнира претендентов, если действующие ограничения и эпидемиологическая ситуация не позволят играть в Екатеринбурге.

"Юридически есть соглашение с Екатеринбургом. Никто этих и других обязательств не отменял. Но есть форс-мажор и пандемия. Что делать - непонятно, но ключевой момент - решение будет приниматься федерацией Екатеринбурга, властями и нашим спонсором", - сказал Филатов.

"В крайнем случае Москва всегда сможет подстраховать, но Екатеринбург остается основным и приоритетным местом проведения турнира претендентов", - добавил Филатов.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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