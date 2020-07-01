РФС сообщил об изоляции игроков и персонала "Оренбурга"

ТАСС, 1 июля. Игроки, тренерский штаб и персонал футбольного клуба "Оренбург" находятся на карантине в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Об этом журналистам сообщил глава медицинского штаба Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов.

В среду пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало проведение матча 25-го тура Тинькофф - РПЛ "Оренбург" - "Урал", который должен был состояться в среду. Сообщается, что на данный момент у десяти представителей оренбургской команды подтверждена коронавирусная инфекция. Ранее "Оренбург" не смог провести матч 24-го тура чемпионата против "Краснодара" по той же причине. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал "Оренбургу" техническое поражение.

"В оренбуржской команде сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с выявлением новых случаев инфицирования из числа людей, имевших отрицательные результаты при ранее проводимых тестированиях. В связи с этим в настоящее время изолированы все члены команды, тренерского штаба и персонал, - сказал Безуглов. - Это обстоятельство делает ситуацию принципиально отличной от ситуации с московским "Динамо", где новых случаев инфицирования не было, что позволило москвичам после серии отрицательных тестов провести матч с ЦСКА и продолжать готовиться к следующим играм".