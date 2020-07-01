Драчев лишился возможности избраться в правление СБР

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев исключен из числа кандидатов в члены правления на предстоящих внеочередных выборах руководства организации, информация о его выдвижении на этот пост от Федерации биатлона Владимирской области оказалось ошибочной. Об этом ТАСС рассказал глава региональной федерации Сергей Демин.

Драчев на предстоящих выборах намерен сохранить за собой пост главы СБР, кандидатом на эту должность он был выдвинут от Федерации биатлона Республики Карелия. При этом в официальных списках СБР сначала указывалось, что Драчев претендует на место в правлении, куда он мог быть избран в случае поражения на президентских выборах.

"На общем собрании нашей федерации меня избрали делегатом на конференцию, при этом речи о выдвижении в правление Владимира Петровича не шло, по этому вопросу голосования не было, - сказал Демин. - Мне непонятно, откуда взялась информация о том, что наша федерация приняла такое решение".

"Я был крайне удивлен, когда мне об этом сообщили. Более того, сейчас меня обвиняют в том что я якобы подделал протокол, хотя в отправленном в СБР документе черным по белому написано, что мы не выдвигали кандидатов ни на пост президента, ни на пост члена правления СБР", - добавил он.

Единственным конкурентом Драчева на президентских выборах является Виктор Майгуров, который сейчас входит в правление СБР. Два года назад он также противостоял Драчеву в борьбе за пост главы организации. Демин отметил, что пока не решил, кого из кандидатов он поддержит на внеочередных выборах, которые пройдут 11 июля в подмосковных Химках.

Внеочередная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.