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Бокс

В допинг-пробе боксера Беспутина нашли минимальное количество запрещенного вещества

Всемирная боксерская ассоциация рассмотрит ситуацию с россиянином на конвенции, которая начнется в онлайн-режиме 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минимальное количество запрещенного вещества обнаружено в допинг-пробе "Б" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александра Беспутина. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Как ранее сообщал ТАСС, допинг-проба "Б" Беспутина была вскрыта в конце мая. Она, как и допинг-проба "А", дала положительный результат на наличие запрещенного вещества лигандрола (LGD-4033), относящегося к селективным модуляторам андрогенных рецепторов (SARM), схожих по своему действию с анаболическими стероидами.

"В допинг-пробе "Б" обнаружено минимальное количество вещества", - сказал собеседник агентства.

WBA рассмотрит ситуацию с Беспутиным на конвенции, которая начнется в онлайн-режиме 1 июля.

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