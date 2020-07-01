Карпов: FIDE примет разумное решение, перенеся матч за звание чемпиона мира на 2021 год

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) примет разумное решение, перенеся матч за мировую шахматную корону на 2021 год. Об этом ТАСС рассказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Ранее президент FIDE Аркадий Дворкович в интервью ТАСС рассказал, что матч за звание чемпиона мира по шахматам перенесут на 2021 год.

"Я считаю, что решение разумное, потому что матч за шахматную корону предполагает серьезную подготовку участников. А если мы только в конце сентября возобновим турнир претендентов в Екатеринбурге, то на подготовку просто не будет времени", - сказал Карпов.

В настоящее время чемпионом мира является Магнус Карлсен. Право сыграть с норвежцем получит победитель турнира претендентов, который в 2020 году стартовал в Екатеринбурге, но был прерван из-за пандемии коронавируса.

По мнению Карпова, Екатеринбург сможет принять вторую часть турнира претендентов. "Я не понимаю всех разговоров [о возможном переносе турнира из Екатеринбурга]. Быстрее Россия откроет границы для европейцев, чем Европа для россиян. Поэтому не вижу причин для всех этих разговоров. Все сумеют приехать в Екатеринбург и турнир состоится".