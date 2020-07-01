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Бокс

В команде Беспутина считают, что запрещенные вещества могли попасть в его организм с мясом

Допинг-проба спортсмена дала положительный результат на наличие запрещенного вещества лигандрола

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Запрещенное вещество, обнаруженное в допинг-пробе чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Александра Беспутина, могло содержаться в мясе. Об этом ТАСС сообщил менеджер боксера Эгис Климас.

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Как ранее сообщал ТАСС, допинг-проба "Б" Беспутина была вскрыта в конце мая. Она, как и допинг-проба "А", дала положительный результат на наличие запрещенного вещества лигандрола (LGD-4033), относящегося к селективным модуляторам андрогенных рецепторов (SARM), схожих по своему действию с анаболическими стероидами.

"Последние десять дней подготовки он провел в Испании. Запрещенное вещество могло быть в мясе", - сказал Климас.

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