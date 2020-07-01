Российские конькобежцы заезжают в Коломну на второй предсезонный тренировочный сбор

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту прибывает на второй тренировочный сбор, который пройдет в подмосковной Коломне. Об этом ТАСС в среду сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Первый учебно-тренировочный сбор российские конькобежцы провели на федеральной базе "Ока" в тульском Алексине. Он завершился 25 июня.

"Команда сегодня заезжает, мы продолжаем нашу подготовку к сезону. Сегодня приедут юниоры, женская команда спринта, средних и длинных дистанций. Чуть позднее присоединятся спринтеры-мужчины. Такой же ступенчатый заезд у нас будет на следующий сбор, но до середины июля мы будем в Коломне", - рассказала Барышева.

"Те ограничения, что существуют в Московской области, соблюдены. Тем спортсменам, кто прибывает на самолетах, будут сделаны тесты на наличие коронавирусной инфекции, - добавила собеседница агентства. - Мы очень благодарны руководству Московской области, городскому округу Коломны, министерству спорта области, конькобежному центру "Коломна", которые поддержали наше мероприятие. Этот тренировочный сбор очень важен для нас, спортсменам нужно тренироваться, мы очень благодарны тем организациям, которые поспособствовали проведению этого сбора".