"Бавария" подписала контракт с 18-летним защитником Куасси

ТАСС, 1 июля. Немецкий футбольный клуб "Бавария" подписал контракт с французским защитником Танги Куасси. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

18-летний футболист перешел в команду из Мюнхена на правах свободного агента, соглашение с защитником рассчитано до лета 2024 года.

"Я очень счастлив, что буду играть за "Баварию". Это большой клуб с традициями. Я очень надеюсь, что буду здесь играть и проведу много матчей, буду усердно работать для этого", - сказал Куасси.

Куасси до перехода выступал за французский "Пари Сен-Жермен", воспитанником которого является. Всего за французский клуб он провел 13 матчей. в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.